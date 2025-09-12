Pinto Coin ($PINTO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0004076 - $ 0,00051268
24 sa Düşük $ 0,0004076
24 sa Yüksek $ 0,00051268
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00050923
En Düşük Fiyat $ 0,0004076
Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,34
Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,77
Fiyat Değişimi (7 G) --

Pinto Coin ($PINTO) canlı fiyatı $0,00051178. $PINTO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0004076 ve en yüksek $ 0,00051268 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $PINTO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00050923, en düşük fiyatı ise $ 0,0004076 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $PINTO son bir saatte +%4,34 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,77 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pinto Coin ($PINTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 511,78K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 511,78K
Dolaşım Arzı 1,00B
Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Pinto Coin piyasa değeri $ 511,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $PINTO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 511,78K.