Pinto Coin Logosu

Pinto Coin Fiyatı ($PINTO)

Listelenmedi

1 $PINTO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00050903
+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Pinto Coin ($PINTO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:49:00 (UTC+8)

Pinto Coin ($PINTO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0004076
24 sa Düşük
$ 0,00051268
24 sa Yüksek

$ 0,0004076
$ 0,00051268
$ 0,00050923
$ 0,0004076
+%4,34

+%2,77

--

--

Pinto Coin ($PINTO) canlı fiyatı $0,00051178. $PINTO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0004076 ve en yüksek $ 0,00051268 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $PINTO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00050923, en düşük fiyatı ise $ 0,0004076 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $PINTO son bir saatte +%4,34 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,77 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pinto Coin ($PINTO) Piyasa Bilgileri

$ 511,78K
--
$ 511,78K
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki Pinto Coin piyasa değeri $ 511,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $PINTO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 511,78K.

Pinto Coin ($PINTO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Pinto Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pinto Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pinto Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pinto Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,77
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Pinto Coin ($PINTO) Nedir?

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

Pinto Coin ($PINTO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pinto Coin Fiyat Tahmini (USD)

Pinto Coin ($PINTO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pinto Coin ($PINTO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pinto Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Pinto Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$PINTO Varlığından Yerel Para Birimlerine

Pinto Coin ($PINTO) Token Ekonomisi

Pinto Coin ($PINTO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $PINTO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pinto Coin ($PINTO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Pinto Coin ($PINTO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $PINTO fiyatı, 0,00051178 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$PINTO / USD güncel fiyatı nedir?
$PINTO / USD güncel fiyatı $ 0,00051178. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Pinto Coin varlığının piyasa değeri nedir?
$PINTO piyasa değeri $ 511,78K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $PINTO arzı nedir?
Dolaşımdaki $PINTO arzı, 1,00B USD.
$PINTO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$PINTO, ATH fiyatı olan 0,00050923 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $PINTO fiyatı (ATL) nedir?
$PINTO, ATL fiyatı olan 0,0004076 USD değerine düştü.
$PINTO işlem hacmi nedir?
$PINTO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$PINTO bu yıl daha da yükselir mi?
$PINTO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $PINTO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:49:00 (UTC+8)

