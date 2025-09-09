PIPCAT (PIPCAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00016187 $ 0,00016187 $ 0,00016187 24 sa Düşük $ 0,00034237 $ 0,00034237 $ 0,00034237 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00016187$ 0,00016187 $ 0,00016187 24 sa Yüksek $ 0,00034237$ 0,00034237 $ 0,00034237 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00083608$ 0,00083608 $ 0,00083608 En Düşük Fiyat $ 0,00016187$ 0,00016187 $ 0,00016187 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%10,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,29 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PIPCAT (PIPCAT) canlı fiyatı $0,0002233. PIPCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00016187 ve en yüksek $ 0,00034237 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PIPCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00083608, en düşük fiyatı ise $ 0,00016187 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PIPCAT son bir saatte -%10,89 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,29 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PIPCAT (PIPCAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 223,06K$ 223,06K $ 223,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 223,06K$ 223,06K $ 223,06K Dolaşım Arzı 999,84M 999,84M 999,84M Toplam Arz 999.836.901,804456 999.836.901,804456 999.836.901,804456

Şu anki PIPCAT piyasa değeri $ 223,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PIPCAT arzı 999,84M olup, toplam arzı 999836901.804456. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 223,06K.