pipi the cat Fiyatı (PIPI)
pipi the cat (PIPI), şu anda 0,0138484 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PIPI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki PIPI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PIPI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, pipi the cat / USD fiyat değişimi, $ +0,0001697.
Son 30 gün içerisinde, pipi the cat / USD fiyat değişimi, $ +0,0003547184.
Son 60 gün içerisinde, pipi the cat / USD fiyat değişimi, $ +0,0015746987.
Son 90 gün içerisinde, pipi the cat / USD fiyat değişimi, $ -0,001208493087153123.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0001697
|+%1,24
|30 Gün
|$ +0,0003547184
|+%2,56
|60 Gün
|$ +0,0015746987
|+%11,37
|90 Gün
|$ -0,001208493087153123
|-%8,02
En güncel pipi the cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%1,24
+%3,43
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pipi, Pepe's Cat is a community-driven meme coin on the Solana blockchain. It was created as a fun tokenized asset for fans of meme culture and crypto to collectively support. The PIPI token has no core utility beyond being a digital collectible and store of value for holders in the community. Its value is derived purely from viral marketing efforts and community-building activities. The goal is to build an engaged group of Pipi supporters who find entertainment and connection through holding and trading PIPI, participating in community channels, collecting branded NFTs, and attending real-world events. Pipi aims to embody the lighthearted and humorous spirit of meme culture. It does not have any technological innovations or complex features. The focus is on organic community growth, creative marketing, fostering a welcoming environment, and collaborating with members to shape the direction of the project.
pipi the cat (PIPI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PIPI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
