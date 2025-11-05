Pitaya (PITAYA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,75

Pitaya (PITAYA) canlı fiyatı --. PITAYA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PITAYA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PITAYA son bir saatte -%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,18 ve son 7 günde -%21,75 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pitaya (PITAYA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,64K$ 77,64K $ 77,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 77,69K$ 77,69K $ 77,69K Dolaşım Arzı 998,81M 998,81M 998,81M Toplam Arz 999.383.921,997011 999.383.921,997011 999.383.921,997011

Şu anki Pitaya piyasa değeri $ 77,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PITAYA arzı 998,81M olup, toplam arzı 999383921.997011. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 77,69K.