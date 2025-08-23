Platform of meme coins (PAYU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,72 Fiyat Değişimi (7 G) +%57,46 Fiyat Değişimi (7 G) +%57,46

Platform of meme coins (PAYU) canlı fiyatı --. PAYU, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PAYU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PAYU son bir saatte -%1,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,72 ve son 7 günde +%57,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Platform of meme coins (PAYU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 458,54K$ 458,54K $ 458,54K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 543.210.987.654.321,0 543.210.987.654.321,0 543.210.987.654.321,0

Şu anki Platform of meme coins piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PAYU arzı 0,00 olup, toplam arzı 543210987654321.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 458,54K.