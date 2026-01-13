Bugünkü PLOI Fiyatı

Bugünkü PLOI (PLOI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 19.10 değişim gösterdi. Mevcut PLOI / USD dönüşüm oranı PLOI başına $ 0 şeklindedir.

PLOI, şu anda piyasa değeri açısından $ 422,230 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.14B PLOI şeklindedir. Son 24 saat içinde PLOI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00182126 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLOI, son bir saatte -3.23% ve son 7 günde -7.69% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PLOI (PLOI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 422.23K$ 422.23K $ 422.23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 424.16K$ 424.16K $ 424.16K Dolaşım Arzı 1.14B 1.14B 1.14B Toplam Arz 1,149,853,337.421853 1,149,853,337.421853 1,149,853,337.421853

Şu anki PLOI piyasa değeri $ 422.23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLOI arzı 1.14B olup, toplam arzı 1149853337.421853. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 424.16K.