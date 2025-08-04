PlotX (PLOT) Nedir?

PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.

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PlotX (PLOT) Kaynağı Resmi Websitesi

PlotX (PLOT) Token Ekonomisi

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