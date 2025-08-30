Pochita (POCHITA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00018092 24 sa Yüksek $ 0,00019717 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03193544 En Düşük Fiyat $ 0,00017341 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,84 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,44

Pochita (POCHITA) canlı fiyatı $0,00018154. POCHITA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00018092 ve en yüksek $ 0,00019717 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POCHITA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03193544, en düşük fiyatı ise $ 0,00017341 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POCHITA son bir saatte +%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,84 ve son 7 günde -%5,44 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pochita (POCHITA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 181,52K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 181,52K Dolaşım Arzı 999,89M Toplam Arz 999.893.028,709854

Şu anki Pochita piyasa değeri $ 181,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POCHITA arzı 999,89M olup, toplam arzı 999893028.709854. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 181,52K.