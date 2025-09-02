Pockemy (PKM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00008691 $ 0,00008691 $ 0,00008691 24 sa Düşük $ 0,00009794 $ 0,00009794 $ 0,00009794 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00008691$ 0,00008691 $ 0,00008691 24 sa Yüksek $ 0,00009794$ 0,00009794 $ 0,00009794 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00012041$ 0,00012041 $ 0,00012041 En Düşük Fiyat $ 0,0000802$ 0,0000802 $ 0,0000802 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%12,46 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Pockemy (PKM) canlı fiyatı $0,00009791. PKM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008691 ve en yüksek $ 0,00009794 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PKM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012041, en düşük fiyatı ise $ 0,0000802 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PKM son bir saatte +%2,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%12,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pockemy (PKM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 97,91K$ 97,91K $ 97,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 97,91K$ 97,91K $ 97,91K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.947.588,422753 999.947.588,422753 999.947.588,422753

Şu anki Pockemy piyasa değeri $ 97,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PKM arzı 999,95M olup, toplam arzı 999947588.422753. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 97,91K.