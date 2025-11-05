Pofu (POFU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0, 24 sa Yüksek $ 0. Tüm Zamanların En Yükseği $ 0, En Düşük Fiyat $ 0. Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,07, Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,85, Fiyat Değişimi (7 G) -%18,47

Pofu (POFU) canlı fiyatı --. POFU, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POFU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POFU son bir saatte +%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,85 ve son 7 günde -%18,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pofu (POFU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,38M, Hacim (24 Sa) --, Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,38M, Dolaşım Arzı 100,00B, Toplam Arz 100.000.000.000,0

Şu anki Pofu piyasa değeri $ 17,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POFU arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,38M.