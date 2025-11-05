Pofu Fiyatı (POFU)
+%0,07
-%4,85
-%18,47
-%18,47
Pofu (POFU) canlı fiyatı --. POFU, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POFU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, POFU son bir saatte +%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,85 ve son 7 günde -%18,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Pofu piyasa değeri $ 17,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POFU arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,38M.
Gün içerisinde, Pofu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pofu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pofu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pofu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%4,85
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
POFU (POFU) — Meme Culture Meets Community Utility
Launched on august 31, 2025 by an independent team of crypto enthusiasts, POFU is a meme-inspired cryptocurrency project designed to merge the viral energy of internet culture with the collaborative potential of decentralized finance. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, POFU serves as a community-driven digital asset focused on entertainment, participation, and collective growth.
The character behind POFU is inspired by well-known elements of online culture — combining a laid-back, relaxed personality with a visually distinctive, soft and rounded creature design that has become the project’s recognizable identity. This character-centric branding aims to foster an emotional connection with the community, transforming POFU from a simple meme token into a shared cultural symbol.
The mission of POFU is to show that meme-based assets can evolve beyond short-term speculation. Its core objective is to build a decentralized and engaged community that actively shapes the project’s roadmap and direction. Holders are encouraged to participate in governance decisions, propose new initiatives, and contribute creatively to the ecosystem, turning the project into a collaborative effort rather than a passive investment.
From a technical standpoint, POFU is a standard ERC-20 token deployed on the Ethereum mainnet. The total supply was minted at launch, with 80% locked or burned into liquidity pools, supporting long-term trading stability and reducing the risk of centralization. The remaining allocation is distributed between community incentives (10%) and ecosystem development, marketing, and partnerships (10%). POFU is also built with a zero-tax policy, meaning there are no transaction fees, buy/sell taxes, or hidden costs embedded in the smart contract. This approach simplifies participation and ensures that token transfers remain transparent and accessible.
POFU initially launched its liquidity on Uniswap, where it is currently traded against ETH. Future plans include listing on additional decentralized and centralized exchanges, expanding liquidity depth, and introducing more trading pairs. The development roadmap also envisions features such as meme-based NFT collections, community staking mechanisms, and collaborations with creators to strengthen the project’s cultural footprint.
Transparency and security are core principles of the project. The smart contract code is publicly verifiable on Etherscan, and the team supports independent security audits and community reviews. Governance processes and development updates are shared openly through official communication channels to maintain trust and accountability.
While POFU embraces the humor and creativity characteristic of meme tokens, it also serves as a broader experiment in digital culture and community coordination. By blending playful branding with real utility and participatory governance, the project aims to demonstrate how online narratives can evolve into enduring, collaborative digital ecosystems.
POFU is more than just a meme token — it is a social experiment in decentralized participation and cultural storytelling, designed to grow organically alongside its community.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Pofu (POFU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pofu (POFU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pofu için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Pofu fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Pofu (POFU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POFU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|11-04 17:22:15
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
|11-04 15:40:43
|Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
|11-04 13:21:37
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
|11-04 05:28:00
|Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
|11-04 03:53:00
|Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
|11-03 17:18:56
|Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
PlayMindProtocol
PMIND
+%1.566,23
Momentum
MMT
+%795,40
Memealchemy
MEAL
+%311,59
Datasoul
DATASOUL
+%151,09
JUICY
JUICY
+%123,20