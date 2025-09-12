POKI (POKI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001826 $ 0,00001826 $ 0,00001826 24 sa Düşük $ 0,0000383 $ 0,0000383 $ 0,0000383 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001826$ 0,00001826 $ 0,00001826 24 sa Yüksek $ 0,0000383$ 0,0000383 $ 0,0000383 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0000383$ 0,0000383 $ 0,0000383 En Düşük Fiyat $ 0,00001826$ 0,00001826 $ 0,00001826 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%14,78 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,20 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

POKI (POKI) canlı fiyatı $0,00002638. POKI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001826 ve en yüksek $ 0,0000383 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000383, en düşük fiyatı ise $ 0,00001826 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POKI son bir saatte -%14,78 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,20 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

POKI (POKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,23K$ 26,23K $ 26,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,23K$ 26,23K $ 26,23K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki POKI piyasa değeri $ 26,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POKI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,23K.