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PokPok Golden Egg Fiyatı (PEGG)

Listelenmedi

PokPok Golden Egg (PEGG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,081294
$0,081294$0,081294
+%10,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü PokPok Golden Egg (PEGG) Fiyatı

PokPok Golden Egg (PEGG), şu anda 0,081236 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 658,11K USD piyasa değerine sahiptir. PEGG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PokPok Golden Egg Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%10,10
PokPok Golden Egg 24 saatlik fiyat değişimi
8,10M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında PokPok Golden Egg (PEGG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, PokPok Golden Egg / USD fiyat değişimi, $ +0,00745209.
Son 30 gün içerisinde, PokPok Golden Egg / USD fiyat değişimi, $ +0,0089398187.
Son 60 gün içerisinde, PokPok Golden Egg / USD fiyat değişimi, $ -0,0255503385.
Son 90 gün içerisinde, PokPok Golden Egg / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00745209+%10,10
30 Gün$ +0,0089398187+%11,00
60 Gün$ -0,0255503385-%31,45
90 Gün$ 0--

PokPok Golden Egg (PEGG) Fiyat Analizi

En güncel PokPok Golden Egg fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,073578
$ 0,073578$ 0,073578

$ 0,081629
$ 0,081629$ 0,081629

$ 5,81
$ 5,81$ 5,81

-%0,42

+%10,10

-%8,51

PokPok Golden Egg (PEGG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 658,11K
$ 658,11K$ 658,11K

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8,10M
8,10M 8,10M

PokPok Golden Egg (PEGG) Nedir?

PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

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PokPok Golden Egg (PEGG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

PokPok Golden Egg (PEGG) Token Ekonomisi

PokPok Golden Egg (PEGG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEGG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PEGG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PEGG / VND
2.137,72534
1 PEGG / AUD
A$0,12510344
1 PEGG / GBP
0,060927
1 PEGG / EUR
0,06986296
1 PEGG / USD
$0,081236
1 PEGG / MYR
RM0,34362828
1 PEGG / TRY
3,30386812
1 PEGG / JPY
¥11,941692
1 PEGG / ARS
ARS$110,52482744
1 PEGG / RUB
6,49238112
1 PEGG / INR
7,1406444
1 PEGG / IDR
Rp1.331,73749184
1 PEGG / KRW
112,51510944
1 PEGG / PHP
4,65725988
1 PEGG / EGP
￡E.3,9358842
1 PEGG / BRL
R$0,446798
1 PEGG / CAD
C$0,11129332
1 PEGG / BDT
9,89292008
1 PEGG / NGN
123,83534604
1 PEGG / UAH
3,38916592
1 PEGG / VES
Bs10,1545
1 PEGG / CLP
$78,473976
1 PEGG / PKR
Rs23,091333
1 PEGG / KZT
43,8633782
1 PEGG / THB
฿2,63042168
1 PEGG / TWD
NT$2,4289564
1 PEGG / AED
د.إ0,29813612
1 PEGG / CHF
Fr0,0649888
1 PEGG / HKD
HK$0,63689024
1 PEGG / MAD
.د.م0,73599816
1 PEGG / MXN
$1,52967388
1 PEGG / PLN
0,29976084
1 PEGG / RON
лв0,35581368
1 PEGG / SEK
kr0,78473976
1 PEGG / BGN
лв0,13647648
1 PEGG / HUF
Ft28,02154584
1 PEGG / CZK
1,72545264
1 PEGG / KWD
د.ك0,02477698
1 PEGG / ILS
0,27701476