Polyfactual (POLYFACTS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00094238 $ 0,00094238 $ 0,00094238 24 sa Düşük $ 0,00200081 $ 0,00200081 $ 0,00200081 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00094238$ 0,00094238 $ 0,00094238 24 sa Yüksek $ 0,00200081$ 0,00200081 $ 0,00200081 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00200081$ 0,00200081 $ 0,00200081 En Düşük Fiyat $ 0,00094238$ 0,00094238 $ 0,00094238 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%19,10 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Polyfactual (POLYFACTS) canlı fiyatı $0,00164431. POLYFACTS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00094238 ve en yüksek $ 0,00200081 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POLYFACTS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00200081, en düşük fiyatı ise $ 0,00094238 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POLYFACTS son bir saatte -%1,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Polyfactual (POLYFACTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,63M$ 1,63M $ 1,63M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,63M$ 1,63M $ 1,63M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.782,410816 999.999.782,410816 999.999.782,410816

Şu anki Polyfactual piyasa değeri $ 1,63M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLYFACTS arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999782.410816. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,63M.