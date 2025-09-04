POLYFACTS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Polyfactual Logosu

Polyfactual Fiyatı (POLYFACTS)

Listelenmedi

1 POLYFACTS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00164431
+%19,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Polyfactual (POLYFACTS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-04 15:25:18 (UTC+8)

Polyfactual (POLYFACTS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00094238
24 sa Düşük
$ 0,00200081
24 sa Yüksek

$ 0,00094238
$ 0,00200081
$ 0,00200081
$ 0,00094238
-%1,54

+%19,10

--

--

Polyfactual (POLYFACTS) canlı fiyatı $0,00164431. POLYFACTS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00094238 ve en yüksek $ 0,00200081 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POLYFACTS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00200081, en düşük fiyatı ise $ 0,00094238 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POLYFACTS son bir saatte -%1,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Polyfactual (POLYFACTS) Piyasa Bilgileri

$ 1,63M
--
----

$ 1,63M
1000,00M
999.999.782,410816
Şu anki Polyfactual piyasa değeri $ 1,63M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLYFACTS arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999782.410816. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,63M.

Polyfactual (POLYFACTS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Polyfactual / USD fiyat değişimi, $ +0,00026368.
Son 30 gün içerisinde, Polyfactual / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Polyfactual / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Polyfactual / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00026368+%19,10
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Polyfactual (POLYFACTS) Nedir?

Enjoyer of prediction markets, live research on all Polymarkets and Kalshi markets. This is our main token & channel. Find us on YouTube https://www.youtube.com/@polyfactual

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Polyfactual (POLYFACTS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Polyfactual Fiyat Tahmini (USD)

Polyfactual (POLYFACTS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Polyfactual (POLYFACTS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Polyfactual için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Polyfactual fiyat tahminini hemen kontrol edin!

POLYFACTS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Polyfactual (POLYFACTS) Token Ekonomisi

Polyfactual (POLYFACTS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POLYFACTS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Polyfactual (POLYFACTS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Polyfactual (POLYFACTS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı POLYFACTS fiyatı, 0,00164431 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
POLYFACTS / USD güncel fiyatı nedir?
POLYFACTS / USD güncel fiyatı $ 0,00164431. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Polyfactual varlığının piyasa değeri nedir?
POLYFACTS piyasa değeri $ 1,63M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki POLYFACTS arzı nedir?
Dolaşımdaki POLYFACTS arzı, 1000,00M USD.
POLYFACTS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
POLYFACTS, ATH fiyatı olan 0,00200081 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük POLYFACTS fiyatı (ATL) nedir?
POLYFACTS, ATL fiyatı olan 0,00094238 USD değerine düştü.
POLYFACTS işlem hacmi nedir?
POLYFACTS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
POLYFACTS bu yıl daha da yükselir mi?
POLYFACTS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için POLYFACTS fiyat tahminine göz atın.
