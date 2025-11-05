Polyprophet (PP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,81 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,72 Fiyat Değişimi (7 G) -%38,25

Polyprophet (PP) canlı fiyatı --. PP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PP son bir saatte +%0,81 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,72 ve son 7 günde -%38,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Polyprophet (PP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,17K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,17K Dolaşım Arzı 978,31M Toplam Arz 978.307.335,1930673

Şu anki Polyprophet piyasa değeri $ 61,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PP arzı 978,31M olup, toplam arzı 978307335.1930673. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,17K.