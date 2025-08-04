PoSciDonDAO Token Fiyatı (SCI)
PoSciDonDAO Token (SCI), şu anda 0,81481 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,26M USD piyasa değerine sahiptir. SCI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki SCI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SCI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, PoSciDonDAO Token / USD fiyat değişimi, $ +0,01164011.
Son 30 gün içerisinde, PoSciDonDAO Token / USD fiyat değişimi, $ +0,2607408296.
Son 60 gün içerisinde, PoSciDonDAO Token / USD fiyat değişimi, $ +0,2750718708.
Son 90 gün içerisinde, PoSciDonDAO Token / USD fiyat değişimi, $ +0,34332669755244535.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01164011
|+%1,45
|30 Gün
|$ +0,2607408296
|+%32,00
|60 Gün
|$ +0,2750718708
|+%33,76
|90 Gün
|$ +0,34332669755244535
|+%72,82
En güncel PoSciDonDAO Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,02
+%1,45
-%26,49
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
PoSciDonDAO Token (SCI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SCI / VND
₫21.441,72515
|1 SCI / AUD
A$1,2548074
|1 SCI / GBP
￡0,6111075
|1 SCI / EUR
€0,7007366
|1 SCI / USD
$0,81481
|1 SCI / MYR
RM3,4466463
|1 SCI / TRY
₺33,1383227
|1 SCI / JPY
¥119,77707
|1 SCI / ARS
ARS$1.111,6045425
|1 SCI / RUB
₽64,9810975
|1 SCI / INR
₹71,4180965
|1 SCI / IDR
Rp13.357,5388464
|1 SCI / KRW
₩1.126,9800072
|1 SCI / PHP
₱46,7049092
|1 SCI / EGP
￡E.39,4531002
|1 SCI / BRL
R$4,5058993
|1 SCI / CAD
C$1,1162897
|1 SCI / BDT
৳99,2275618
|1 SCI / NGN
₦1.242,0882159
|1 SCI / UAH
₴33,9938732
|1 SCI / VES
Bs100,22163
|1 SCI / CLP
$788,73608
|1 SCI / PKR
Rs230,9497464
|1 SCI / KZT
₸439,9566595
|1 SCI / THB
฿26,4161402
|1 SCI / TWD
NT$24,3220785
|1 SCI / AED
د.إ2,9903527
|1 SCI / CHF
Fr0,651848
|1 SCI / HKD
HK$6,3881104
|1 SCI / MAD
.د.م7,3821786
|1 SCI / MXN
$15,3510204
|1 SCI / PLN
zł3,0066489
|1 SCI / RON
лв3,5688678
|1 SCI / SEK
kr7,8710646
|1 SCI / BGN
лв1,3688808
|1 SCI / HUF
Ft280,5798235
|1 SCI / CZK
Kč17,3147125
|1 SCI / KWD
د.ك0,24851705
|1 SCI / ILS
₪2,770354