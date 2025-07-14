Predi by Virtuals Fiyatı (PREDI)
Predi by Virtuals (PREDI), şu anda 0,00342063 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,71M USD piyasa değerine sahiptir. PREDI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Predi by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,00192788.
Son 30 gün içerisinde, Predi by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Predi by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Predi by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00192788
|+%129,15
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Predi by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%3,29
+%129,15
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.
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|1 PREDI / VND
₫90,01387845
|1 PREDI / AUD
A$0,0051993576
|1 PREDI / GBP
￡0,0025312662
|1 PREDI / EUR
€0,0029075355
|1 PREDI / USD
$0,00342063
|1 PREDI / MYR
RM0,0145376775
|1 PREDI / TRY
₺0,137509326
|1 PREDI / JPY
¥0,50283261
|1 PREDI / RUB
₽0,2688957243
|1 PREDI / INR
₹0,2940715611
|1 PREDI / IDR
Rp55,1714438889
|1 PREDI / KRW
₩4,7246083623
|1 PREDI / PHP
₱0,1938128958
|1 PREDI / EGP
￡E.0,169663248
|1 PREDI / BRL
R$0,0190529091
|1 PREDI / CAD
C$0,0046520568
|1 PREDI / BDT
৳0,4158117828
|1 PREDI / NGN
₦5,2383185757
|1 PREDI / UAH
₴0,1428797151
|1 PREDI / VES
Bs0,38995182
|1 PREDI / CLP
$3,25643976
|1 PREDI / PKR
Rs0,9728613783
|1 PREDI / KZT
₸1,7871423498
|1 PREDI / THB
฿0,1107257931
|1 PREDI / TWD
NT$0,1002928716
|1 PREDI / AED
د.إ0,0125537121
|1 PREDI / CHF
Fr0,0027022977
|1 PREDI / HKD
HK$0,0268519455
|1 PREDI / MAD
.د.م0,03078567
|1 PREDI / MXN
$0,0638631621
|1 PREDI / PLN
zł0,0124510932
|1 PREDI / RON
лв0,0148455342
|1 PREDI / SEK
kr0,0327696354
|1 PREDI / BGN
лв0,0057124521
|1 PREDI / HUF
Ft1,1706422049
|1 PREDI / CZK
Kč0,072175293
|1 PREDI / KWD
د.ك0,00104329215
|1 PREDI / ILS
₪0,0114591105