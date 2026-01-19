BorsaDEX+
Bugünkü canlı PredicTools fiyatı 0,00458209 USD. PREDIC piyasa değeri ise 4.575.819 USD. PREDIC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

PREDIC Hakkında Daha Fazla Bilgi

PREDIC Fiyat Bilgileri

PREDIC Nedir

PREDIC Resmi Websitesi

PREDIC Token Ekonomisi

PREDIC Fiyat Tahmini

PredicTools Fiyatı (PREDIC)

1 PREDIC / USD Canlı Fiyatı:

$0,00458205
$0,00458205
+%11,001D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
PredicTools (PREDIC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-19 14:27:20 (UTC+8)

Bugünkü PredicTools Fiyatı

Bugünkü PredicTools (PREDIC) fiyatı $ 0,00458209 olup, son 24 saatte % 11,08 değişim gösterdi. Mevcut PREDIC / USD dönüşüm oranı PREDIC başına $ 0,00458209 şeklindedir.

PredicTools, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.575.819 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M PREDIC şeklindedir. Son 24 saat içinde PREDIC, $ 0,00399978 (en düşük) ile $ 0,00591955 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00591955 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00249522 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PREDIC, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PredicTools (PREDIC) Piyasa Bilgileri

$ 4,58M
$ 4,58M

--
--

$ 4,58M
$ 4,58M

1000,00M
1000,00M

999.999.999,845811
999.999.999,845811

Şu anki PredicTools piyasa değeri $ 4,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PREDIC arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.845811. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,58M.

PredicTools Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00399978
$ 0,00399978
24 sa Düşük
$ 0,00591955
$ 0,00591955
24 sa Yüksek

$ 0,00399978
$ 0,00399978

$ 0,00591955
$ 0,00591955

$ 0,00591955
$ 0,00591955

$ 0,00249522
$ 0,00249522

-%0,10

+%11,08

--

--

PredicTools (PREDIC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, PredicTools / USD fiyat değişimi, $ +0,00045698.
Son 30 gün içerisinde, PredicTools / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PredicTools / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PredicTools / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00045698+%11,08
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PredicTools için Fiyat Tahmini

2030 için PredicTools (PREDIC) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PREDIC için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için PredicTools (PREDIC) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında PredicTools fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

PredicTools varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? PredicTools Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, PREDIC varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PredicTools (PREDIC) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PredicTools Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-19 14:27:20 (UTC+8)

PredicTools (PREDIC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-19 07:38:00Değerli Metaller
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
01-18 14:28:43Sektör Haberleri
加密市场情绪维持"中性"，整体从先前水平回升
01-17 23:48:56Zincir Üstü Veriler
過去24小時內，全網爆倉總計7,879.2萬美元，主要為空頭部位
01-17 12:58:01Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF錄得3.947億美元淨流出,而以太坊ETF則錄得470萬美元淨流入
01-16 15:51:00Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
01-16 13:11:00Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入

PredicTools Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

