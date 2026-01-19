Bugünkü PredicTools (PREDIC) fiyatı $ 0,00458209 olup, son 24 saatte % 11,08 değişim gösterdi. Mevcut PREDIC / USD dönüşüm oranı PREDIC başına $ 0,00458209 şeklindedir.

PredicTools, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.575.819 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M PREDIC şeklindedir. Son 24 saat içinde PREDIC, $ 0,00399978 (en düşük) ile $ 0,00591955 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00591955 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00249522 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PREDIC, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PredicTools (PREDIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,58M$ 4,58M $ 4,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,58M$ 4,58M $ 4,58M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.999,845811 999.999.999,845811 999.999.999,845811

