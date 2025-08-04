Presearch (PRE) Nedir?

Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community.

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Presearch (PRE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Presearch (PRE) Token Ekonomisi

Presearch (PRE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!