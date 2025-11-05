PrimeLayer (PRML) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0137166 $ 0,0137166 $ 0,0137166 24 sa Düşük $ 0,01644779 $ 0,01644779 $ 0,01644779 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0137166$ 0,0137166 $ 0,0137166 24 sa Yüksek $ 0,01644779$ 0,01644779 $ 0,01644779 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0494759$ 0,0494759 $ 0,0494759 En Düşük Fiyat $ 0,0137166$ 0,0137166 $ 0,0137166 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,43 Fiyat Değişimi (7 G) -%29,66 Fiyat Değişimi (7 G) -%29,66

PrimeLayer (PRML) canlı fiyatı $0,01561847. PRML, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0137166 ve en yüksek $ 0,01644779 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PRML için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0494759, en düşük fiyatı ise $ 0,0137166 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PRML son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,43 ve son 7 günde -%29,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PrimeLayer (PRML) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,13M$ 3,13M $ 3,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,63M$ 15,63M $ 15,63M Dolaşım Arzı 200,00M 200,00M 200,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki PrimeLayer piyasa değeri $ 3,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRML arzı 200,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,63M.