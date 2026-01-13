Bugünkü Primer Fiyatı

Bugünkü Primer (PR) fiyatı $ 0,00062088 olup, son 24 saatte % 1,09 değişim gösterdi. Mevcut PR / USD dönüşüm oranı PR başına $ 0,00062088 şeklindedir.

Primer, şu anda piyasa değeri açısından $ 107.529 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 173,21M PR şeklindedir. Son 24 saat içinde PR, $ 0,00060383 (en düşük) ile $ 0,00063245 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0007254 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00053438 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PR, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde +%5,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Primer (PR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 107,53K$ 107,53K $ 107,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 372,47K$ 372,47K $ 372,47K Dolaşım Arzı 173,21M 173,21M 173,21M Toplam Arz 600.000.000,0 600.000.000,0 600.000.000,0

