Bugünkü Print Fiyatı

Bugünkü Print (PRINT) fiyatı $ 0,00426915 olup, son 24 saatte % 12,64 değişim gösterdi. Mevcut PRINT / USD dönüşüm oranı PRINT başına $ 0,00426915 şeklindedir.

Print, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.628.705 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 850,00M PRINT şeklindedir. Son 24 saat içinde PRINT, $ 0,00421304 (en düşük) ile $ 0,00502795 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00657453 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRINT, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde +%20,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Print (PRINT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,63M$ 3,63M $ 3,63M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,27M$ 4,27M $ 4,27M Dolaşım Arzı 850,00M 850,00M 850,00M Toplam Arz 999.996.450,44486 999.996.450,44486 999.996.450,44486

