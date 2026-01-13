Bugünkü Private Chat Fiyatı

Bugünkü Private Chat (PRVT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 18,61 değişim gösterdi. Mevcut PRVT / USD dönüşüm oranı PRVT başına $ 0 şeklindedir.

Private Chat, şu anda piyasa değeri açısından $ 441.543 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M PRVT şeklindedir. Son 24 saat içinde PRVT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRVT, son bir saatte -%8,60 ve son 7 günde +%40,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Private Chat (PRVT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 441,54K$ 441,54K $ 441,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 441,54K$ 441,54K $ 441,54K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.813,91741 999.999.813,91741 999.999.813,91741

Şu anki Private Chat piyasa değeri $ 441,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRVT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999813.91741. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 441,54K.