PsyDAO Fiyatı (PSY)
PsyDAO (PSY), şu anda 0,03046231 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,19M USD piyasa değerine sahiptir. PSY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki PSY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PSY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, PsyDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,00073584.
Son 30 gün içerisinde, PsyDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,0051480755.
Son 60 gün içerisinde, PsyDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0177451211.
Son 90 gün içerisinde, PsyDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,00611403058384883.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00073584
|+%2,48
|30 Gün
|$ +0,0051480755
|+%16,90
|60 Gün
|$ -0,0177451211
|-%58,25
|90 Gün
|$ +0,00611403058384883
|+%25,11
En güncel PsyDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,23
+%2,48
-%22,10
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
PsyDAO (PSY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PSY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PSY / VND
₫801,61568765
|1 PSY / AUD
A$0,0469119574
|1 PSY / GBP
￡0,0228467325
|1 PSY / EUR
€0,0261975866
|1 PSY / USD
$0,03046231
|1 PSY / MYR
RM0,1288555713
|1 PSY / TRY
₺1,2389021477
|1 PSY / JPY
¥4,47795957
|1 PSY / ARS
ARS$41,5582064175
|1 PSY / RUB
₽2,4293692225
|1 PSY / INR
₹2,6700214715
|1 PSY / IDR
Rp499,3820512464
|1 PSY / KRW
₩42,1330302072
|1 PSY / PHP
₱1,7460996092
|1 PSY / EGP
￡E.1,4749850502
|1 PSY / BRL
R$0,1684565743
|1 PSY / CAD
C$0,0417333647
|1 PSY / BDT
৳3,7097001118
|1 PSY / NGN
₦46,4364407409
|1 PSY / UAH
₴1,2708875732
|1 PSY / VES
Bs3,74686413
|1 PSY / CLP
$29,48751608
|1 PSY / PKR
Rs8,6342371464
|1 PSY / KZT
₸16,4481242845
|1 PSY / THB
฿0,9875880902
|1 PSY / TWD
NT$0,9092999535
|1 PSY / AED
د.إ0,1117966777
|1 PSY / CHF
Fr0,024369848
|1 PSY / HKD
HK$0,2388245104
|1 PSY / MAD
.د.م0,2759885286
|1 PSY / MXN
$0,5739099204
|1 PSY / PLN
zł0,1124059239
|1 PSY / RON
лв0,1334249178
|1 PSY / SEK
kr0,2942659146
|1 PSY / BGN
лв0,0511766808
|1 PSY / HUF
Ft10,4896964485
|1 PSY / CZK
Kč0,6473240875
|1 PSY / KWD
د.ك0,00929100455
|1 PSY / ILS
₪0,103571854