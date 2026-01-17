Bugünkü PsyopCartoon Fiyatı

Bugünkü PsyopCartoon (PSYCARTOON) fiyatı $ 0,00013566 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut PSYCARTOON / USD dönüşüm oranı PSYCARTOON başına $ 0,00013566 şeklindedir.

PsyopCartoon, şu anda piyasa değeri açısından $ 136.000 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M PSYCARTOON şeklindedir. Son 24 saat içinde PSYCARTOON, $ 0,00012098 (en düşük) ile $ 0,00019967 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00019967 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00012098 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PSYCARTOON, son bir saatte +%7,39 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PsyopCartoon (PSYCARTOON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 136,00K$ 136,00K $ 136,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 136,00K$ 136,00K $ 136,00K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.975.592,538355 999.975.592,538355 999.975.592,538355

Şu anki PsyopCartoon piyasa değeri $ 136,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PSYCARTOON arzı 999,98M olup, toplam arzı 999975592.538355. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 136,00K.