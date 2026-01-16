Bugünkü PsyopPepe Fiyatı

Bugünkü PsyopPepe (PSYOPPEPE) fiyatı $ 0,00002379 olup, son 24 saatte % 25,55 değişim gösterdi. Mevcut PSYOPPEPE / USD dönüşüm oranı PSYOPPEPE başına $ 0,00002379 şeklindedir.

PsyopPepe, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.327 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M PSYOPPEPE şeklindedir. Son 24 saat içinde PSYOPPEPE, $ 0,00001417 (en düşük) ile $ 0,00003834 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00018818 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001417 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PSYOPPEPE, son bir saatte -%6,54 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PsyopPepe (PSYOPPEPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,33K$ 21,33K $ 21,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,33K$ 21,33K $ 21,33K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.933.256,557903 999.933.256,557903 999.933.256,557903

