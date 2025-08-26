PUB Hakkında Daha Fazla Bilgi

PUB Fiyat Bilgileri

PUB Resmi Websitesi

PUB Token Ekonomisi

PUB Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Pubhouse Dominance Index Logosu

Pubhouse Dominance Index Fiyatı (PUB)

Listelenmedi

1 PUB / USD Canlı Fiyatı:

$0,00030595
$0,00030595$0,00030595
-%6,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:04:11 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00027957
$ 0,00027957$ 0,00027957
24 sa Düşük
$ 0,00034868
$ 0,00034868$ 0,00034868
24 sa Yüksek

$ 0,00027957
$ 0,00027957$ 0,00027957

$ 0,00034868
$ 0,00034868$ 0,00034868

$ 0,00040773
$ 0,00040773$ 0,00040773

$ 0,00027957
$ 0,00027957$ 0,00027957

+%0,01

-%4,78

--

--

Pubhouse Dominance Index (PUB) canlı fiyatı $0,00030606. PUB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00027957 ve en yüksek $ 0,00034868 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00040773, en düşük fiyatı ise $ 0,00027957 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUB son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Piyasa Bilgileri

$ 303,25K
$ 303,25K$ 303,25K

--
----

$ 303,25K
$ 303,25K$ 303,25K

990,81M
990,81M 990,81M

990.808.958,8547577
990.808.958,8547577 990.808.958,8547577

Şu anki Pubhouse Dominance Index piyasa değeri $ 303,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUB arzı 990,81M olup, toplam arzı 990808958.8547577. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 303,25K.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Pubhouse Dominance Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pubhouse Dominance Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pubhouse Dominance Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pubhouse Dominance Index / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%4,78
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Pubhouse Dominance Index (PUB) Nedir?

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction. 🎯 Create Prediction Tokens Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed If no similar market exists, create the generated market with a single click Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets Earn 20% of all trading fees as the market creator 💰 Trade Like Memecoins Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool Trade based on attention and belief in predictions No formal resolution - markets live on attention and speculation Discover existing markets if your idea already exists

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pubhouse Dominance Index (PUB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pubhouse Dominance Index Fiyat Tahmini (USD)

Pubhouse Dominance Index (PUB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pubhouse Dominance Index (PUB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pubhouse Dominance Index için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Pubhouse Dominance Index fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PUB Varlığından Yerel Para Birimlerine

Pubhouse Dominance Index (PUB) Token Ekonomisi

Pubhouse Dominance Index (PUB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pubhouse Dominance Index (PUB) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Pubhouse Dominance Index (PUB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PUB fiyatı, 0,00030606 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PUB / USD güncel fiyatı nedir?
PUB / USD güncel fiyatı $ 0,00030606. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Pubhouse Dominance Index varlığının piyasa değeri nedir?
PUB piyasa değeri $ 303,25K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PUB arzı nedir?
Dolaşımdaki PUB arzı, 990,81M USD.
PUB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PUB, ATH fiyatı olan 0,00040773 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PUB fiyatı (ATL) nedir?
PUB, ATL fiyatı olan 0,00027957 USD değerine düştü.
PUB işlem hacmi nedir?
PUB için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PUB bu yıl daha da yükselir mi?
PUB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PUB fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:04:11 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.