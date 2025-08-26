Pubhouse Dominance Index Fiyatı (PUB)
Pubhouse Dominance Index (PUB) canlı fiyatı $0,00030606. PUB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00027957 ve en yüksek $ 0,00034868 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00040773, en düşük fiyatı ise $ 0,00027957 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, PUB son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Pubhouse Dominance Index piyasa değeri $ 303,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUB arzı 990,81M olup, toplam arzı 990808958.8547577. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 303,25K.
Gün içerisinde, Pubhouse Dominance Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pubhouse Dominance Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pubhouse Dominance Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pubhouse Dominance Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%4,78
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction. 🎯 Create Prediction Tokens Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed If no similar market exists, create the generated market with a single click Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets Earn 20% of all trading fees as the market creator 💰 Trade Like Memecoins Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool Trade based on attention and belief in predictions No formal resolution - markets live on attention and speculation Discover existing markets if your idea already exists
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-25 09:45:00
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
|08-25 05:44:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
|08-24 19:48:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
|08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
|08-24 02:09:00
|Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
|08-24 02:00:00
|Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
