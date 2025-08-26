Pubhouse Dominance Index (PUB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00027957 $ 0,00027957 $ 0,00027957 24 sa Düşük $ 0,00034868 $ 0,00034868 $ 0,00034868 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00027957$ 0,00027957 $ 0,00027957 24 sa Yüksek $ 0,00034868$ 0,00034868 $ 0,00034868 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00040773$ 0,00040773 $ 0,00040773 En Düşük Fiyat $ 0,00027957$ 0,00027957 $ 0,00027957 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,78 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Pubhouse Dominance Index (PUB) canlı fiyatı $0,00030606. PUB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00027957 ve en yüksek $ 0,00034868 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00040773, en düşük fiyatı ise $ 0,00027957 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUB son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 303,25K$ 303,25K $ 303,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 303,25K$ 303,25K $ 303,25K Dolaşım Arzı 990,81M 990,81M 990,81M Toplam Arz 990.808.958,8547577 990.808.958,8547577 990.808.958,8547577

Şu anki Pubhouse Dominance Index piyasa değeri $ 303,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUB arzı 990,81M olup, toplam arzı 990808958.8547577. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 303,25K.