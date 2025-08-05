Pump Fun Puppet Fiyatı (PUPPET)
Pump Fun Puppet (PUPPET), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,68K USD piyasa değerine sahiptir. PUPPET / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Pump Fun Puppet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pump Fun Puppet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pump Fun Puppet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pump Fun Puppet / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|+%14,69
|60 Gün
|$ 0
|+%31,34
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Pump Fun Puppet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%6,18
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over!
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