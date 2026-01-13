Bugünkü PUMPBANK Fiyatı

Bugünkü PUMPBANK (PBANK) fiyatı $ 0,000018 olup, son 24 saatte % 25,44 değişim gösterdi. Mevcut PBANK / USD dönüşüm oranı PBANK başına $ 0,000018 şeklindedir.

PUMPBANK, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.260,06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 903,53M PBANK şeklindedir. Son 24 saat içinde PBANK, $ 0,00001773 (en düşük) ile $ 0,00002452 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00033816 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001773 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PBANK, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde -%25,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PUMPBANK (PBANK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,26K$ 16,26K $ 16,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,26K$ 16,26K $ 16,26K Dolaşım Arzı 903,53M 903,53M 903,53M Toplam Arz 903.531.673,171134 903.531.673,171134 903.531.673,171134

Şu anki PUMPBANK piyasa değeri $ 16,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PBANK arzı 903,53M olup, toplam arzı 903531673.171134. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,26K.