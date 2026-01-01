Bugünkü Purple Wojak Fiyatı

Bugünkü Purple Wojak (PURK) fiyatı $ 0,00054626 olup, son 24 saatte % 8,00 değişim gösterdi. Mevcut PURK / USD dönüşüm oranı PURK başına $ 0,00054626 şeklindedir.

Purple Wojak, şu anda piyasa değeri açısından $ 550.254 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M PURK şeklindedir. Son 24 saat içinde PURK, $ 0,00045215 (en düşük) ile $ 0,00078408 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0020818 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0004256 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PURK, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde -%66,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Purple Wojak (PURK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 550,25K$ 550,25K $ 550,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 550,25K$ 550,25K $ 550,25K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.992.884,368169 999.992.884,368169 999.992.884,368169

Şu anki Purple Wojak piyasa değeri $ 550,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PURK arzı 999,99M olup, toplam arzı 999992884.368169. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 550,25K.