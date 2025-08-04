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Pyth ETH Fiyatı (PYTHETH)

Listelenmedi

Pyth ETH (PYTHETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.634,49
$3.634,49$3.634,49
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Pyth ETH (PYTHETH) Fiyatı

Pyth ETH (PYTHETH), şu anda 3.634,49 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,69M USD piyasa değerine sahiptir. PYTHETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pyth ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,13
Pyth ETH 24 saatlik fiyat değişimi
463,70 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Pyth ETH (PYTHETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pyth ETH / USD fiyat değişimi, $ +76,01.
Son 30 gün içerisinde, Pyth ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.501,4125438370.
Son 60 gün içerisinde, Pyth ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.365,1922220860.
Son 90 gün içerisinde, Pyth ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.827,2535111818583.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +76,01+%2,13
30 Gün$ +1.501,4125438370+%41,31
60 Gün$ +1.365,1922220860+%37,56
90 Gün$ +1.827,2535111818583+%101,11

Pyth ETH (PYTHETH) Fiyat Analizi

En güncel Pyth ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.536,6
$ 3.536,6$ 3.536,6

$ 3.647,64
$ 3.647,64$ 3.647,64

$ 4.022,89
$ 4.022,89$ 4.022,89

+%0,09

+%2,13

-%8,58

Pyth ETH (PYTHETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,69M
$ 1,69M$ 1,69M

--
----

463,70
463,70 463,70

Pyth ETH (PYTHETH) Nedir?

This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

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Pyth ETH (PYTHETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pyth ETH (PYTHETH) Token Ekonomisi

Pyth ETH (PYTHETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PYTHETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PYTHETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PYTHETH / VND
95.641.604,35
1 PYTHETH / AUD
A$5.597,1146
1 PYTHETH / GBP
2.725,8675
1 PYTHETH / EUR
3.125,6614
1 PYTHETH / USD
$3.634,49
1 PYTHETH / MYR
RM15.373,8927
1 PYTHETH / TRY
147.814,7083
1 PYTHETH / JPY
¥534.270,03
1 PYTHETH / ARS
ARS$4.958.352,9825
1 PYTHETH / RUB
289.850,5775
1 PYTHETH / INR
318.563,0485
1 PYTHETH / IDR
Rp59.581.793,7456
1 PYTHETH / KRW
5.026.935,8088
1 PYTHETH / PHP
208.328,9668
1 PYTHETH / EGP
￡E.175.982,0058
1 PYTHETH / BRL
R$20.098,7297
1 PYTHETH / CAD
C$4.979,2513
1 PYTHETH / BDT
442.608,1922
1 PYTHETH / NGN
5.540.380,2111
1 PYTHETH / UAH
151.630,9228
1 PYTHETH / VES
Bs447.042,27
1 PYTHETH / CLP
$3.518.186,32
1 PYTHETH / PKR
Rs1.030.159,8456
1 PYTHETH / KZT
1.962.442,8755
1 PYTHETH / THB
฿117.830,1658
1 PYTHETH / TWD
NT$108.489,5265
1 PYTHETH / AED
د.إ13.338,5783
1 PYTHETH / CHF
Fr2.907,592
1 PYTHETH / HKD
HK$28.494,4016
1 PYTHETH / MAD
.د.م32.928,4794
1 PYTHETH / MXN
$68.473,7916
1 PYTHETH / PLN
13.411,2681
1 PYTHETH / RON
лв15.919,0662
1 PYTHETH / SEK
kr35.109,1734
1 PYTHETH / BGN
лв6.105,9432
1 PYTHETH / HUF
Ft1.251.536,6315
1 PYTHETH / CZK
77.232,9125
1 PYTHETH / KWD
د.ك1.108,51945
1 PYTHETH / ILS
12.357,266