Qstay (QSTAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00149415 $ 0,00149415 $ 0,00149415 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00149415$ 0,00149415 $ 0,00149415 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00149415$ 0,00149415 $ 0,00149415 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,98 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%20,39 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Qstay (QSTAY) canlı fiyatı --. QSTAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00149415 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QSTAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00149415, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QSTAY son bir saatte +%3,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%20,39 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Qstay (QSTAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 734,86K$ 734,86K $ 734,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 734,86K$ 734,86K $ 734,86K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.975.059,218008 999.975.059,218008 999.975.059,218008

Şu anki Qstay piyasa değeri $ 734,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QSTAY arzı 999,98M olup, toplam arzı 999975059.218008. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 734,86K.