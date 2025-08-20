QSTAY Hakkında Daha Fazla Bilgi

Qstay Fiyatı (QSTAY)

Listelenmedi

1 QSTAY / USD Canlı Fiyatı:

$0,00075739
$0,00075739$0,00075739
-%20,301D
Qstay (QSTAY) Canlı Fiyat Grafiği
Qstay (QSTAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0,00149415
$ 0,00149415$ 0,00149415
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00149415
$ 0,00149415$ 0,00149415

$ 0,00149415
$ 0,00149415$ 0,00149415

$ 0
$ 0$ 0

+%3,98

-%20,39

--

--

QSTAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00149415 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QSTAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00149415, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QSTAY son bir saatte +%3,98 değişim gösterdi, 24 saatte -%20,39 ve son 7 günde -- değişim gösterdi.

Qstay (QSTAY) Piyasa Bilgileri

$ 734,86K
$ 734,86K$ 734,86K

--
----

$ 734,86K
$ 734,86K$ 734,86K

999,98M
999,98M 999,98M

999.975.059,218008
999.975.059,218008 999.975.059,218008

Şu anki Qstay piyasa değeri $ 734,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QSTAY arzı 999,98M olup, toplam arzı 999975059.218008. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 734,86K.

Qstay (QSTAY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Qstay / USD fiyat değişimi, $ -0,000193996728324556.
Son 30 gün içerisinde, Qstay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Qstay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Qstay / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000193996728324556-%20,39
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Qstay (QSTAY) Nedir?

Qstay is transforming the global landscape of hospitality and rental investment property management through our innovative, technology-driven platform.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır.

Qstay (QSTAY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Qstay Fiyat Tahmini (USD)

Qstay (QSTAY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Qstay (QSTAY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Qstay için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Qstay fiyat tahminini hemen kontrol edin!

QSTAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

Qstay (QSTAY) Token Ekonomisi

Qstay (QSTAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QSTAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Qstay (QSTAY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Qstay (QSTAY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı QSTAY fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
QSTAY / USD güncel fiyatı nedir?
QSTAY / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Qstay varlığının piyasa değeri nedir?
QSTAY piyasa değeri $ 734,86K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki QSTAY arzı nedir?
Dolaşımdaki QSTAY arzı, 999,98M USD.
QSTAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
QSTAY, ATH fiyatı olan 0,00149415 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük QSTAY fiyatı (ATL) nedir?
QSTAY, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
QSTAY işlem hacmi nedir?
QSTAY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
QSTAY bu yıl daha da yükselir mi?
QSTAY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için QSTAY fiyat tahminine göz atın.
Qstay (QSTAY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.