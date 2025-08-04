Quakk (QUAKK) Nedir?

Quakk is a meme token project developed on the Solana blockchain, featuring a duck-themed concept that integrates a cryptocurrency token, an NFT collection, and plans for real-world utility. The project aims to engage its community through rewards and incentives. Additionally, Quakk intends to establish an in-real-life resort hub where Solana (SOL) can be utilized, enhancing its practical application. The initiative maintains an active online presence through its website, quakklife.com, and social media platforms as well as a Telegram community, fostering interaction and participation among its supporters.

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Quakk (QUAKK) Kaynağı Resmi Websitesi

Quakk (QUAKK) Token Ekonomisi

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