Quan2um ($QNTM) Nedir?

$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.

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Quan2um ($QNTM) Kaynağı Resmi Websitesi

Quan2um ($QNTM) Token Ekonomisi

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