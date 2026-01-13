Bugünkü Quant Trader Agent Fiyatı

Bugünkü Quant Trader Agent (QUANTAGENT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 9,52 değişim gösterdi. Mevcut QUANTAGENT / USD dönüşüm oranı QUANTAGENT başına $ 0 şeklindedir.

Quant Trader Agent, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.150 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M QUANTAGENT şeklindedir. Son 24 saat içinde QUANTAGENT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QUANTAGENT, son bir saatte -%0,93 ve son 7 günde +%216,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Quant Trader Agent (QUANTAGENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,15K$ 20,15K $ 20,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,15K$ 20,15K $ 20,15K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.909.000,798869 999.909.000,798869 999.909.000,798869

Şu anki Quant Trader Agent piyasa değeri $ 20,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QUANTAGENT arzı 999,91M olup, toplam arzı 999909000.798869. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,15K.