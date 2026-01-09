Bugünkü Quantum Compute Fiyatı

Bugünkü Quantum Compute (SN48) fiyatı $ 2,69 olup, son 24 saatte % 1,91 değişim gösterdi. Mevcut SN48 / USD dönüşüm oranı SN48 başına $ 2,69 şeklindedir.

Quantum Compute, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.161.310 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,41M SN48 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN48, $ 2,6 (en düşük) ile $ 3,0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,74 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,983289 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN48, son bir saatte -%1,16 ve son 7 günde +%17,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Quantum Compute (SN48) Piyasa Bilgileri

