Bugünkü Radar Fiyatı

Bugünkü Radar (RADAR) fiyatı $ 0,00468935 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut RADAR / USD dönüşüm oranı RADAR başına $ 0,00468935 şeklindedir.

Radar, şu anda piyasa değeri açısından $ 229.502 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 48,94M RADAR şeklindedir. Son 24 saat içinde RADAR, $ 0,00468935 (en düşük) ile $ 0,0046908 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,864534 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00178171 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RADAR, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Radar (RADAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 229,50K$ 229,50K $ 229,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 398,60K$ 398,60K $ 398,60K Dolaşım Arzı 48,94M 48,94M 48,94M Toplam Arz 85.000.000,0 85.000.000,0 85.000.000,0

Şu anki Radar piyasa değeri $ 229,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RADAR arzı 48,94M olup, toplam arzı 85000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 398,60K.