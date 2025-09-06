Rage Guy (RAGEGUY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00038468 $ 0,00038468 $ 0,00038468 24 sa Düşük $ 0,00075492 $ 0,00075492 $ 0,00075492 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00038468$ 0,00038468 $ 0,00038468 24 sa Yüksek $ 0,00075492$ 0,00075492 $ 0,00075492 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00075492$ 0,00075492 $ 0,00075492 En Düşük Fiyat $ 0,00038468$ 0,00038468 $ 0,00038468 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%21,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%89,51 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Rage Guy (RAGEGUY) canlı fiyatı $0,000729. RAGEGUY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00038468 ve en yüksek $ 0,00075492 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RAGEGUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00075492, en düşük fiyatı ise $ 0,00038468 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RAGEGUY son bir saatte +%21,28 değişim gösterdi, 24 saatte +%89,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Rage Guy (RAGEGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 715,12K$ 715,12K $ 715,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 715,12K$ 715,12K $ 715,12K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Rage Guy piyasa değeri $ 715,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAGEGUY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 715,12K.