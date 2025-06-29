RALLY Fiyatı (RALLY)
RALLY (RALLY), şu anda 0,00416616 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. RALLY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, RALLY / USD fiyat değişimi, $ +0,00046296.
Son 30 gün içerisinde, RALLY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, RALLY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, RALLY / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00046296
|+%12,50
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel RALLY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,69
+%12,50
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is R-Link? R-Link is a decentralized video conferencing platform that, utilizing the Rally Blockchain, will reward meeting hosts and attendees with the Rally Digital Rewards. Why Choose R-Link? Custom Call-to-Action Buttons: Easily add interactive buttons to your meetings to drive conversions. Web Page Poppers: Display web pages during presentations without distracting your participants. Seamless Streaming: Stream simultaneously to multiple social media platforms to maximize reach. Decentralized Security 256-bit Encryption: Ensure your communications are secure and private. Blockchain Technology: RLink products and services are built on a decentralized network that guarantees that your data stays yours, protected from breaches. Blockchain Community Governance: Opportunity to Participate in Rally Blockchain community decision-making processes that help shape the platform. Earn Rewards for Activity: Get blockchain digital rewards for hosting meetings, participating in video conferences, and inviting others. Redeem for Premium Services: Use digital rewards for additional features and services within the R-Link marketplace. Future Marketplace: Spend digital rewards on various products and services decided by the Rally Blockchain community. Check your appearance and test sound quality before entering the live meeting room. Customizable Event Titles: Easily name and organize your virtual conferences and webinars. On-Screen Clickable Links: Provide attendees with easy access to documents or web pages. The Rally Blockchain is empowered by a global and self-governing decentralized node network where node licensees are rewarded, by the blockchain, with Rally Digital Rewards. The RALLY ERC-20 Token is the Rally Digital Reward once it has been bridged.
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RALLY (RALLY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RALLY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 RALLY / VND
₫109,6325004
|1 RALLY / AUD
A$0,0063742248
|1 RALLY / GBP
￡0,0030412968
|1 RALLY / EUR
€0,003541236
|1 RALLY / USD
$0,00416616
|1 RALLY / MYR
RM0,0175811952
|1 RALLY / TRY
₺0,166229784
|1 RALLY / JPY
¥0,60825936
|1 RALLY / RUB
₽0,3275018376
|1 RALLY / INR
₹0,35620668
|1 RALLY / IDR
Rp67,1961196248
|1 RALLY / KRW
₩5,68368378
|1 RALLY / PHP
₱0,2356380096
|1 RALLY / EGP
￡E.0,2069748288
|1 RALLY / BRL
R$0,0228305568
|1 RALLY / CAD
C$0,0057076392
|1 RALLY / BDT
৳0,5092713984
|1 RALLY / NGN
₦6,429218112
|1 RALLY / UAH
₴0,1736038872
|1 RALLY / VES
Bs0,44161296
|1 RALLY / PKR
Rs1,1818562688
|1 RALLY / KZT
₸2,1664865232
|1 RALLY / THB
฿0,1351085688
|1 RALLY / TWD
NT$0,121235256
|1 RALLY / AED
د.إ0,0152898072
|1 RALLY / CHF
Fr0,0032912664
|1 RALLY / HKD
HK$0,0326626944
|1 RALLY / MAD
.د.م0,0376620864
|1 RALLY / MXN
$0,0784071312
|1 RALLY / PLN
zł0,0150398376