RALLY (RALLY) Nedir?

What is R-Link? R-Link is a decentralized video conferencing platform that, utilizing the Rally Blockchain, will reward meeting hosts and attendees with the Rally Digital Rewards. Why Choose R-Link? Custom Call-to-Action Buttons: Easily add interactive buttons to your meetings to drive conversions. Web Page Poppers: Display web pages during presentations without distracting your participants. Seamless Streaming: Stream simultaneously to multiple social media platforms to maximize reach. Decentralized Security 256-bit Encryption: Ensure your communications are secure and private. Blockchain Technology: RLink products and services are built on a decentralized network that guarantees that your data stays yours, protected from breaches. Blockchain Community Governance: Opportunity to Participate in Rally Blockchain community decision-making processes that help shape the platform. Earn Rewards for Activity: Get blockchain digital rewards for hosting meetings, participating in video conferences, and inviting others. Redeem for Premium Services: Use digital rewards for additional features and services within the R-Link marketplace. Future Marketplace: Spend digital rewards on various products and services decided by the Rally Blockchain community. Check your appearance and test sound quality before entering the live meeting room. Customizable Event Titles: Easily name and organize your virtual conferences and webinars. On-Screen Clickable Links: Provide attendees with easy access to documents or web pages. The Rally Blockchain is empowered by a global and self-governing decentralized node network where node licensees are rewarded, by the blockchain, with Rally Digital Rewards. The RALLY ERC-20 Token is the Rally Digital Reward once it has been bridged.

RALLY (RALLY) Kaynağı Resmi Websitesi

RALLY (RALLY) Token Ekonomisi

RALLY (RALLY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RALLY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!