Bugünkü Rank Fiyatı

Bugünkü Rank (RAN) fiyatı $ 0,00118834 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut RAN / USD dönüşüm oranı RAN başına $ 0,00118834 şeklindedir.

Rank, şu anda piyasa değeri açısından $ 594.168 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M RAN şeklindedir. Son 24 saat içinde RAN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00262009 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00106827 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RAN, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Rank (RAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 594,17K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,19M Dolaşım Arzı 500,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0

