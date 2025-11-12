Bugünkü ratthew Fiyatı

Bugünkü ratthew (RATTHEW) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 13,58 değişim gösterdi. Mevcut RATTHEW / USD dönüşüm oranı RATTHEW başına -- şeklindedir.

ratthew, şu anda piyasa değeri açısından $ 196.843 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RATTHEW şeklindedir. Son 24 saat içinde RATTHEW, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RATTHEW, son bir saatte -%2,33 ve son 7 günde +%20,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ratthew (RATTHEW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 196,84K$ 196,84K $ 196,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 196,84K$ 196,84K $ 196,84K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ratthew piyasa değeri $ 196,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RATTHEW arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 196,84K.