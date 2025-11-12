Bugünkü Reflect Fiyatı

Bugünkü Reflect (RFL) fiyatı $ 0,063775 olup, son 24 saatte % 54,33 değişim gösterdi. Mevcut RFL / USD dönüşüm oranı RFL başına $ 0,063775 şeklindedir.

Reflect, şu anda piyasa değeri açısından $ 888.544 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 13,94M RFL şeklindedir. Son 24 saat içinde RFL, $ 0,04085682 (en düşük) ile $ 0,077141 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,58 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01573464 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RFL, son bir saatte -%2,71 ve son 7 günde +%108,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Reflect (RFL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 888,54K$ 888,54K $ 888,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Dolaşım Arzı 13,94M 13,94M 13,94M Toplam Arz 25.000.000,0 25.000.000,0 25.000.000,0

Şu anki Reflect piyasa değeri $ 888,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RFL arzı 13,94M olup, toplam arzı 25000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,59M.