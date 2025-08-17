RegularEverydayNormalCoin (RENC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00026058 $ 0,00026058 $ 0,00026058 24 sa Düşük $ 0,00029761 $ 0,00029761 $ 0,00029761 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00026058$ 0,00026058 $ 0,00026058 24 sa Yüksek $ 0,00029761$ 0,00029761 $ 0,00029761 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00029976$ 0,00029976 $ 0,00029976 En Düşük Fiyat $ 0,00026058$ 0,00026058 $ 0,00026058 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,67 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,60 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

RegularEverydayNormalCoin (RENC) canlı fiyatı $0,00027424. RENC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00026058 ve en yüksek $ 0,00029761 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RENC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00029976, en düşük fiyatı ise $ 0,00026058 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RENC son bir saatte +%0,67 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,97K$ 114,97K $ 114,97K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 420.000.000,0 420.000.000,0 420.000.000,0

Şu anki RegularEverydayNormalCoin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RENC arzı 0,00 olup, toplam arzı 420000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,97K.