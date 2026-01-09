Bugünkü REL Fiyatı

Bugünkü REL (REL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 22,81 değişim gösterdi. Mevcut REL / USD dönüşüm oranı REL başına $ 0 şeklindedir.

REL, şu anda piyasa değeri açısından $ 577.499 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M REL şeklindedir. Son 24 saat içinde REL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REL, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde +%68,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

REL (REL) Piyasa Bilgileri

