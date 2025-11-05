Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 24 sa Düşük $ 1,26 $ 1,26 $ 1,26 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,25$ 1,25 $ 1,25 24 sa Yüksek $ 1,26$ 1,26 $ 1,26 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,35$ 1,35 $ 1,35 En Düşük Fiyat $ 1,031$ 1,031 $ 1,031 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,17 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,16 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,16

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) canlı fiyatı $1,26. RLP, son 24 saat içinde en düşük $ 1,25 ve en yüksek $ 1,26 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RLP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,35, en düşük fiyatı ise $ 1,031 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RLP son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,17 ve son 7 günde +%0,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 103,93M$ 103,93M $ 103,93M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 103,93M$ 103,93M $ 103,93M Dolaşım Arzı 82,77M 82,77M 82,77M Toplam Arz 82.768.617,71660097 82.768.617,71660097 82.768.617,71660097

Şu anki Resolv Liquidity Provider Token piyasa değeri $ 103,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RLP arzı 82,77M olup, toplam arzı 82768617.71660097. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 103,93M.