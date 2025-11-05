BorsaDEX+
Bugünkü canlı Resolv Liquidity Provider Token fiyatı 1,26 USD. RLP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. RLP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

RLP Hakkında Daha Fazla Bilgi

RLP Fiyat Bilgileri

RLP Nedir

RLP Whitepaper

RLP Resmi Websitesi

RLP Token Ekonomisi

RLP Fiyat Tahmini

Resolv Liquidity Provider Token Fiyatı (RLP)

1 RLP / USD Canlı Fiyatı:

$1,26
$1,26
+%0,101D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:56:02 (UTC+8)

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,25
$ 1,25
24 sa Düşük
$ 1,26
$ 1,26
24 sa Yüksek

$ 1,25
$ 1,25

$ 1,26
$ 1,26

$ 1,35
$ 1,35

$ 1,031
$ 1,031

+%0,01

+%0,17

+%0,16

+%0,16

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) canlı fiyatı $1,26. RLP, son 24 saat içinde en düşük $ 1,25 ve en yüksek $ 1,26 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RLP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,35, en düşük fiyatı ise $ 1,031 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RLP son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,17 ve son 7 günde +%0,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Piyasa Bilgileri

$ 103,93M
$ 103,93M

--
--

$ 103,93M
$ 103,93M

82,77M
82,77M

82.768.617,71660097
82.768.617,71660097

Şu anki Resolv Liquidity Provider Token piyasa değeri $ 103,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RLP arzı 82,77M olup, toplam arzı 82768617.71660097. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 103,93M.

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Resolv Liquidity Provider Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00218907.
Son 30 gün içerisinde, Resolv Liquidity Provider Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0092708280.
Son 60 gün içerisinde, Resolv Liquidity Provider Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0228866400.
Son 90 gün içerisinde, Resolv Liquidity Provider Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0386071245835025.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00218907+%0,17
30 Gün$ +0,0092708280+%0,74
60 Gün$ +0,0228866400+%1,82
90 Gün$ +0,0386071245835025+%3,16

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Nedir?

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Resolv Liquidity Provider Token Fiyat Tahmini (USD)

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Resolv Liquidity Provider Token (RLP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Resolv Liquidity Provider Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Resolv Liquidity Provider Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

RLP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Token Ekonomisi

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RLP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Resolv Liquidity Provider Token (RLP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RLP fiyatı, 1,26 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RLP / USD güncel fiyatı nedir?
RLP / USD güncel fiyatı $ 1,26. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Resolv Liquidity Provider Token varlığının piyasa değeri nedir?
RLP piyasa değeri $ 103,93M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RLP arzı nedir?
Dolaşımdaki RLP arzı, 82,77M USD.
RLP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RLP, ATH fiyatı olan 1,35 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RLP fiyatı (ATL) nedir?
RLP, ATL fiyatı olan 1,031 USD değerine düştü.
RLP işlem hacmi nedir?
RLP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
RLP bu yıl daha da yükselir mi?
RLP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RLP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:56:02 (UTC+8)

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$101.714,20

$3.325,09

$157,42

$1,0000

$2,2418

$101.714,20

$3.325,09

$157,42

$2,2418

$0,16484

