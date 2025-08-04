USR Hakkında Daha Fazla Bilgi

USR Fiyat Bilgileri

USR Whitepaper

USR Resmi Websitesi

USR Token Ekonomisi

USR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Resolv USR Logosu

Resolv USR Fiyatı (USR)

Listelenmedi

Resolv USR (USR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,999774
$0,999774$0,999774
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Resolv USR (USR) Fiyatı

Resolv USR (USR), şu anda 0,999774 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 275,94M USD piyasa değerine sahiptir. USR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Resolv USR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Resolv USR 24 saatlik fiyat değişimi
276,01M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki USR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, USR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Resolv USR (USR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Resolv USR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Resolv USR / USD fiyat değişimi, $ -0,0000682845.
Son 60 gün içerisinde, Resolv USR / USD fiyat değişimi, $ -0,0000827812.
Son 90 gün içerisinde, Resolv USR / USD fiyat değişimi, $ -0,0000485253772692.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ -0,0000682845-%0,00
60 Gün$ -0,0000827812-%0,00
90 Gün$ -0,0000485253772692-%0,00

Resolv USR (USR) Fiyat Analizi

En güncel Resolv USR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,999423
$ 0,999423$ 0,999423

$ 0,99996
$ 0,99996$ 0,99996

$ 1,022
$ 1,022$ 1,022

+%0,00

+%0,01

+%0,01

Resolv USR (USR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 275,94M
$ 275,94M$ 275,94M

--
----

276,01M
276,01M 276,01M

Resolv USR (USR) Nedir?

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Resolv USR (USR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Resolv USR (USR) Token Ekonomisi

Resolv USR (USR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Resolv USR (USR) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

USR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USR / VND
26.309,05281
1 USR / AUD
A$1,53965196
1 USR / GBP
0,7498305
1 USR / EUR
0,85980564
1 USR / USD
$0,999774
1 USR / MYR
RM4,22904402
1 USR / TRY
40,66080858
1 USR / JPY
¥146,966778
1 USR / ARS
ARS$1.363,9416795
1 USR / RUB
79,77196746
1 USR / INR
87,6301911
1 USR / IDR
Rp16.389,73508256
1 USR / KRW
1.382,80741488
1 USR / PHP
57,30704568
1 USR / EGP
￡E.48,40905708
1 USR / BRL
R$5,53874796
1 USR / CAD
C$1,36969038
1 USR / BDT
121,75247772
1 USR / NGN
1.524,04548786
1 USR / UAH
41,71057128
1 USR / VES
Bs122,972202
1 USR / CLP
$967,781232
1 USR / PKR
Rs283,37594256
1 USR / KZT
539,8279713
1 USR / THB
฿32,40267534
1 USR / TWD
NT$29,8432539
1 USR / AED
د.إ3,66917058
1 USR / CHF
Fr0,7998192
1 USR / HKD
HK$7,8482259
1 USR / MAD
.د.م9,05795244
1 USR / MXN
$18,83574216
1 USR / PLN
3,68916606
1 USR / RON
лв4,37901012
1 USR / SEK
kr9,66781458
1 USR / BGN
лв1,67962032
1 USR / HUF
Ft344,2721769
1 USR / CZK
21,2451975
1 USR / KWD
د.ك0,30493107
1 USR / ILS
3,3992316