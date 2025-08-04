Resolv USR (USR) Nedir?

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

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Resolv USR (USR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Resolv USR (USR) Token Ekonomisi

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