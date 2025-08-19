RETERD Hakkında Daha Fazla Bilgi

reterd Logosu

reterd Fiyatı (RETERD)

Listelenmedi

1 RETERD / USD Canlı Fiyatı:

$0,0007263
+%49,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
reterd (RETERD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:31:48 (UTC+8)

reterd (RETERD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00025086
24 sa Düşük
$ 0,00088791
24 sa Yüksek

$ 0,00025086
$ 0,00088791
$ 0,00088791
$ 0,00025086
-%1,54

+%48,62

--

--

reterd (RETERD) canlı fiyatı $0,00072417. RETERD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00025086 ve en yüksek $ 0,00088791 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RETERD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00088791, en düşük fiyatı ise $ 0,00025086 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RETERD son bir saatte -%1,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%48,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

reterd (RETERD) Piyasa Bilgileri

$ 740,23K
--
$ 740,23K
999,77M
999.768.062,346076
Şu anki reterd piyasa değeri $ 740,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RETERD arzı 999,77M olup, toplam arzı 999768062.346076. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 740,23K.

reterd (RETERD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, reterd / USD fiyat değişimi, $ +0,00023691.
Son 30 gün içerisinde, reterd / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, reterd / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, reterd / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00023691+%48,62
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

reterd (RETERD) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

reterd (RETERD) Kaynağı

Resmi Websitesi

reterd Fiyat Tahmini (USD)

reterd (RETERD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? reterd (RETERD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak reterd için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

reterd fiyat tahminini hemen kontrol edin!

RETERD Varlığından Yerel Para Birimlerine

reterd (RETERD) Token Ekonomisi

reterd (RETERD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RETERD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: reterd (RETERD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü reterd (RETERD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RETERD fiyatı, 0,00072417 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RETERD / USD güncel fiyatı nedir?
RETERD / USD güncel fiyatı $ 0,00072417. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
reterd varlığının piyasa değeri nedir?
RETERD piyasa değeri $ 740,23K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RETERD arzı nedir?
Dolaşımdaki RETERD arzı, 999,77M USD.
RETERD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RETERD, ATH fiyatı olan 0,00088791 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RETERD fiyatı (ATL) nedir?
RETERD, ATL fiyatı olan 0,00025086 USD değerine düştü.
RETERD işlem hacmi nedir?
RETERD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
RETERD bu yıl daha da yükselir mi?
RETERD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RETERD fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.