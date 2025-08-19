reterd (RETERD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00025086 $ 0,00025086 $ 0,00025086 24 sa Düşük $ 0,00088791 $ 0,00088791 $ 0,00088791 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00025086$ 0,00025086 $ 0,00025086 24 sa Yüksek $ 0,00088791$ 0,00088791 $ 0,00088791 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00088791$ 0,00088791 $ 0,00088791 En Düşük Fiyat $ 0,00025086$ 0,00025086 $ 0,00025086 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%48,62 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

reterd (RETERD) canlı fiyatı $0,00072417. RETERD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00025086 ve en yüksek $ 0,00088791 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RETERD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00088791, en düşük fiyatı ise $ 0,00025086 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RETERD son bir saatte -%1,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%48,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

reterd (RETERD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 740,23K$ 740,23K $ 740,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 740,23K$ 740,23K $ 740,23K Dolaşım Arzı 999,77M 999,77M 999,77M Toplam Arz 999.768.062,346076 999.768.062,346076 999.768.062,346076

Şu anki reterd piyasa değeri $ 740,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RETERD arzı 999,77M olup, toplam arzı 999768062.346076. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 740,23K.