Ribbit Meme (RIBBIT) Nedir?

The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap! RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale. No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc. RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only.

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Ribbit Meme (RIBBIT) Kaynağı Resmi Websitesi

Ribbit Meme (RIBBIT) Token Ekonomisi

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