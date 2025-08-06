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RICH on SOL Fiyatı (RICH)

Listelenmedi

RICH on SOL (RICH) Canlı Fiyat Grafiği

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-%3,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü RICH on SOL (RICH) Fiyatı

RICH on SOL (RICH), şu anda 0,00002769 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 24,99K USD piyasa değerine sahiptir. RICH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

RICH on SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,47
RICH on SOL 24 saatlik fiyat değişimi
902,37M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında RICH on SOL (RICH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, RICH on SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RICH on SOL / USD fiyat değişimi, $ -0,0000038292.
Son 60 gün içerisinde, RICH on SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,0000004508.
Son 90 gün içerisinde, RICH on SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,0000027647846318617.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,47
30 Gün$ -0,0000038292-%13,82
60 Gün$ +0,0000004508+%1,63
90 Gün$ +0,0000027647846318617+%11,09

RICH on SOL (RICH) Fiyat Analizi

En güncel RICH on SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00002718
$ 0,00002718$ 0,00002718

$ 0,00002869
$ 0,00002869$ 0,00002869

$ 0,00234011
$ 0,00234011$ 0,00234011

--

-%3,47

-%16,45

RICH on SOL (RICH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 24,99K
$ 24,99K$ 24,99K

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902,37M
902,37M 902,37M

RICH on SOL (RICH) Nedir?

$RICH is a solana based token brought to you "RICH The Kid". The overlap between the industry and cryptocurrencies has finally been tokenized.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

RICH on SOL (RICH) Kaynağı

Resmi Websitesi

RICH on SOL (RICH) Token Ekonomisi

RICH on SOL (RICH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RICH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RICH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RICH / VND
0,72866235
1 RICH / AUD
A$0,0000426426
1 RICH / GBP
0,0000207675
1 RICH / EUR
0,0000238134
1 RICH / USD
$0,00002769
1 RICH / MYR
RM0,0001168518
1 RICH / TRY
0,0011261523
1 RICH / JPY
¥0,00407043
1 RICH / ARS
ARS$0,0370680492
1 RICH / RUB
0,0022196304
1 RICH / INR
0,0024275823
1 RICH / IDR
Rp0,4539343536
1 RICH / KRW
0,0385118058
1 RICH / PHP
0,001592175
1 RICH / EGP
￡E.0,0013410267
1 RICH / BRL
R$0,000152295
1 RICH / CAD
C$0,0000379353
1 RICH / BDT
0,0033767955
1 RICH / NGN
0,0423393945
1 RICH / UAH
0,001154673
1 RICH / VES
Bs0,00348894
1 RICH / CLP
$0,02674854
1 RICH / PKR
Rs0,0078440232
1 RICH / KZT
0,0148950048
1 RICH / THB
฿0,0008963253
1 RICH / TWD
NT$0,0008295924
1 RICH / AED
د.إ0,0001016223
1 RICH / CHF
Fr0,000022152
1 RICH / HKD
HK$0,0002170896
1 RICH / MAD
.د.م0,000251979
1 RICH / MXN
$0,0005183568
1 RICH / PLN
0,0001021761
1 RICH / RON
лв0,0001212822
1 RICH / SEK
kr0,0002674854
1 RICH / BGN
лв0,0000465192
1 RICH / HUF
Ft0,0095250831
1 RICH / CZK
0,0005873049
1 RICH / KWD
د.ك0,00000844545
1 RICH / ILS
0,0000955305