Riser (RIS) Nedir?

A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment. Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city. Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes: - Purchase of Metarise city land plots - Rental of Metarise city land plots - Usage inside Metarise space - Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace - Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city The currency for an all encompassing marketplace for: - Purchasing/selling goods/items - Purchasing/selling services - Fundraising - Charitable activities

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Riser (RIS) Token Ekonomisi

Riser (RIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!