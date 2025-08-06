RIS Hakkında Daha Fazla Bilgi

RIS Fiyat Bilgileri

RIS Whitepaper

RIS Resmi Websitesi

RIS Token Ekonomisi

RIS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Riser Logosu

Riser Fiyatı (RIS)

Listelenmedi

Riser (RIS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0197188
$0,0197188$0,0197188
+%15,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Riser (RIS) Fiyatı

Riser (RIS), şu anda 0,0197188 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. RIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Riser Ana Piyasa Performansı:

$ 98,55K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%15,69
Riser 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki RIS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RIS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Riser (RIS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Riser / USD fiyat değişimi, $ +0,00267438.
Son 30 gün içerisinde, Riser / USD fiyat değişimi, $ +0,0034654390.
Son 60 gün içerisinde, Riser / USD fiyat değişimi, $ -0,0008507873.
Son 90 gün içerisinde, Riser / USD fiyat değişimi, $ +0,000916911481314448.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00267438+%15,69
30 Gün$ +0,0034654390+%17,57
60 Gün$ -0,0008507873-%4,31
90 Gün$ +0,000916911481314448+%4,88

Riser (RIS) Fiyat Analizi

En güncel Riser fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01704442
$ 0,01704442$ 0,01704442

$ 0,02000595
$ 0,02000595$ 0,02000595

$ 0,335187
$ 0,335187$ 0,335187

+%0,63

+%15,69

+%7,91

Riser (RIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 98,55K
$ 98,55K$ 98,55K

0,00
0,00 0,00

Riser (RIS) Nedir?

A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment. Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city. Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes: - Purchase of Metarise city land plots - Rental of Metarise city land plots - Usage inside Metarise space - Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace - Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city The currency for an all encompassing marketplace for: - Purchasing/selling goods/items - Purchasing/selling services - Fundraising - Charitable activities

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Riser (RIS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Riser (RIS) Token Ekonomisi

Riser (RIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Riser (RIS) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RIS / VND
518,900222
1 RIS / AUD
A$0,030366952
1 RIS / GBP
0,0147891
1 RIS / EUR
0,016958168
1 RIS / USD
$0,0197188
1 RIS / MYR
RM0,083213336
1 RIS / TRY
0,801766408
1 RIS / JPY
¥2,8986636
1 RIS / ARS
ARS$26,397163184
1 RIS / RUB
1,583814016
1 RIS / INR
1,729535948
1 RIS / IDR
Rp323,258964672
1 RIS / KRW
27,425301416
1 RIS / PHP
1,134225376
1 RIS / EGP
￡E.0,955178672
1 RIS / BRL
R$0,1084534
1 RIS / CAD
C$0,027014756
1 RIS / BDT
2,40470766
1 RIS / NGN
30,15103114
1 RIS / UAH
0,82227396
1 RIS / VES
Bs2,4845688
1 RIS / CLP
$19,0483608
1 RIS / PKR
Rs5,585941664
1 RIS / KZT
10,607136896
1 RIS / THB
฿0,63888912
1 RIS / TWD
NT$0,590380872
1 RIS / AED
د.إ0,072367996
1 RIS / CHF
Fr0,01577504
1 RIS / HKD
HK$0,154595392
1 RIS / MAD
.د.م0,17944108
1 RIS / MXN
$0,369135936
1 RIS / PLN
0,072762372
1 RIS / RON
лв0,086171156
1 RIS / SEK
kr0,19028642
1 RIS / BGN
лв0,033127584
1 RIS / HUF
Ft6,776168432
1 RIS / CZK
0,417841372
1 RIS / KWD
د.ك0,006014234
1 RIS / ILS
0,06802986