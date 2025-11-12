Bugünkü River Pts Fiyatı

Bugünkü River Pts (RIVER PTS) fiyatı $ 0,00875483 olup, son 24 saatte % 18,48 değişim gösterdi. Mevcut RIVER PTS / USD dönüşüm oranı RIVER PTS başına $ 0,00875483 şeklindedir.

River Pts, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.634.307 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 643,77M RIVER PTS şeklindedir. Son 24 saat içinde RIVER PTS, $ 0,00760696 (en düşük) ile $ 0,01120095 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0476517 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00704515 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RIVER PTS, son bir saatte -%0,69 ve son 7 günde -%77,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

River Pts (RIVER PTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,63M$ 5,63M $ 5,63M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,64M$ 5,64M $ 5,64M Dolaşım Arzı 643,77M 643,77M 643,77M Toplam Arz 644.181.945,2693981 644.181.945,2693981 644.181.945,2693981

